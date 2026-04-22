Названа психологическая установка, мешающая похудеть

Диетолог Пристанский посоветовал съедать 80% от тарелки за один прием пищи

Практика наедаться лишь на 80% за один прием пищи действительно работает при похудении, однако многим мешает старая советская установка. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил диетолог Роман Пристанский.

«Советская установка «пока все не съешь — из-за стола не встанешь» работает на 100%. Поэтому сначала нужно проработать этот момент с психологом, а потом настраивать питание», — сказал специалист.

Он добавил, что фигуру определяет общий баланс калорий и состав рациона.

До этого Пристанский рассказал, что можно есть по вечерам без вреда для фигуры. По его словам, следует сделать упор на белок.

При этом от орехов и жирной пищи он посоветовал воздержаться. В одном «кулачке» орехов может быть до 300 килокалорий, а насыщения они практически не дают, объяснил диетолог.

Ранее врач развеял миф о еде после 18:00.