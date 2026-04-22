Россиянам напомнили о праве отказаться от работы в праздники

Часы работы сотрудника в праздничные дни должны быть внесены в табель учета. При этом работник может отказаться выполнять задачи в этот период. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

По словам специалиста, требование выйти на работу в праздники должно сопровождаться приказом, оформленным еще до этого периода.

«Иногда руководители злоупотребляют своей властью. Поэтому всегда надо задавать вопрос: «Это будет оформлено?» И тогда он говорит: «да». Если это будет оформлено, то в разных организациях разные схемы: служебная записка о том, что я считаю необходимым, целесообразным привлечь к работе в выходной день какого-то работника», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что сотрудник должен быть уведомлен о наличии такого приказа, а также имеет право отказаться работать в праздничные дни.

Даже если работник согласен продолжить выполнять свои обязанности в этот период, все отработанные им часы должны быть зафиксированы в табеле учета рабочего времени.

