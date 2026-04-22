Россиянам напомнили о праве отказаться от работы в праздники

Эксперт Петрова: для работы в праздничные дни требуется согласие сотрудника
Часы работы сотрудника в праздничные дни должны быть внесены в табель учета. При этом работник может отказаться выполнять задачи в этот период. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

По словам специалиста, требование выйти на работу в праздники должно сопровождаться приказом, оформленным еще до этого периода.

«Иногда руководители злоупотребляют своей властью. Поэтому всегда надо задавать вопрос: «Это будет оформлено?» И тогда он говорит: «да». Если это будет оформлено, то в разных организациях разные схемы: служебная записка о том, что я считаю необходимым, целесообразным привлечь к работе в выходной день какого-то работника», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что сотрудник должен быть уведомлен о наличии такого приказа, а также имеет право отказаться работать в праздничные дни.

Даже если работник согласен продолжить выполнять свои обязанности в этот период, все отработанные им часы должны быть зафиксированы в табеле учета рабочего времени.

До этого эксперты департамента организационного развития Роскачества рассказали «Газете.Ru», что россияне стали все чаще увольняться «в никуда». Тренд на такое увольнение уже встречается не только среди специалистов среднего звена, но и среди управленцев.

Ранее психолог рассказала о страхах, мешающих просить повышения зарплаты.

 
