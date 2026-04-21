Россиянам назвали простые способы для перезагрузки мозга в течение рабочего дня

Переключение дыхания, физическая активность и разминка помогут перезагрузить мозг в течение рабочего дня. Об этом RuNews24.ru рассказала йога-мастер отеля тишины «Мира Силентиум» Ольга Алексина.

Так, например, можно закрыть глаза на несколько минут и сконцентрироваться на вдохе и выдохе.

«Хорошо зарекомендовала себя практика «дыхание по квадрату»: вдох на четыре счета, задержка на вдохе на четыре счета, выдох на четыре счета, задержка на выдохе на четыре счета. Повторять в течение трех-пяти минут. Медленное и глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за восстановление организма, стабилизирует сердечный ритм и снижает уровень гормона стресса», — отметила Алексина.

По ее словам, стоит попробовать сменить положение тела, потянуться, сделать легкую растяжку или несколько приседаний. Кроме того, для мозга полезно выйти на улицу или открыть окно, посмотреть вдаль. Еще одним способом является практика заземления — нужно встать ровно, сделать спокойный вдох и выдох, а затем последовательно назвать пять предметов, которые вы видите, отметить четыре тактильных ощущения, определить три звука, которые слышите, назвать два запаха и отметить один вкус. Это позволит отвлечься от напряжения. К последним методам эксперт отнесла смену деятельности. Так, например, можно помыть посуду, разобрать стол или переставить книги на полке.

Психиатр, психотерапевт, ученый секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России Алана Баева до этого говорила, что людям, которые находятся в состоянии стресса, стоит сделать что-нибудь непривычное, чтобы помочь себе и «перезагрузить» мозг.

Ранее сообщалось, что мозг каждого человека «настроен» на музыку с рождения.

 
