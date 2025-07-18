Психиатр рассказала, какие способы помогут «перезагрузить» мозг во время стресса

Людям, которые находятся в состоянии стресса, стоит сделать что-нибудь непривычное, чтобы помочь себе и «перезагрузить» мозг. Об этом kp.ru рассказала психиатр, психотерапевт, ученый секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России Алана Баева.

Так, например, можно пойти на работу другим маршрутом, пообедать левой рукой, если вы правша, или послушать новую музыку. По ее словам, это поможет активизировать новые участки мозга и перестроить его с зацикленного состояния.

«Эти простые техники помогут «перезагрузить» нейронные сети и вывести вас из состояния фиксации на стрессовой ситуации», — отметила Баева.

Эксперт добавила, что привычка проводить много времени в социальных сетях может говорить о внутреннем напряжении, тревожности и эмоциональном дискомфорте. Это может быть попытка отвлечься и успокоиться через переключение внимания на что-то внешнее. Однако это лишь иллюзия облегчения, заключила она.

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова до этого говорила, что использование звуков природы вместо стандартного будильника поможет снизить уровень кортизола (гормона стресса) после утреннего пробуждения. По ее словам, можно также использовать световые будильники, которые имитируют естественный рассвет.

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