На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психиатр рассказала, какие способы помогут «перезагрузить» мозг во время стресса

Психиатр Баева: непривычные дела помогут перезагрузить мозг во время стресса
true
true
true
close
kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые находятся в состоянии стресса, стоит сделать что-нибудь непривычное, чтобы помочь себе и «перезагрузить» мозг. Об этом kp.ru рассказала психиатр, психотерапевт, ученый секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России Алана Баева.

Так, например, можно пойти на работу другим маршрутом, пообедать левой рукой, если вы правша, или послушать новую музыку. По ее словам, это поможет активизировать новые участки мозга и перестроить его с зацикленного состояния.

«Эти простые техники помогут «перезагрузить» нейронные сети и вывести вас из состояния фиксации на стрессовой ситуации», — отметила Баева.

Эксперт добавила, что привычка проводить много времени в социальных сетях может говорить о внутреннем напряжении, тревожности и эмоциональном дискомфорте. Это может быть попытка отвлечься и успокоиться через переключение внимания на что-то внешнее. Однако это лишь иллюзия облегчения, заключила она.

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова до этого говорила, что использование звуков природы вместо стандартного будильника поможет снизить уровень кортизола (гормона стресса) после утреннего пробуждения. По ее словам, можно также использовать световые будильники, которые имитируют естественный рассвет.

Ранее сообщалось, что зумеры начали выбирать «панический» клининг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами