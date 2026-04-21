Эксперт назвал причины роста популярности выращенных бриллиантов

Популярность выращенных бриллиантов выросла в результате снижения их стоимости, изменения восприятия, а также увеличения спроса со стороны покупателей. Об этом газете «Известия» рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Специалист объяснил, что в последние несколько лет оптовая цена выращенных камней снизилась почти на 90-96%, из-за чего они стали массовым продуктом для розницы. Не менее важными факторами также стали изменение восприятия и снижение психологического барьера у покупателей, поскольку свойства лабораторных бриллиантов не отличаются от природных, но стоят значительно дешевле.

По словам эксперта, дополнительные рост спроса вызван возможностью приобрести более крупный камень за ту же стоимость. Он подчеркнул, что изделия с выращенными бриллиантами занимают все большую долю ювелирного рынка.

При этом, несмотря на снижение себестоимости, компании сохраняют высокую маржинальность благодаря дизайну, бренду и позиционированию продукции, а не лишь стоимости сырья.

«Природный камень закрепится в премиуме и наследственных покупках, где ценится редкость и происхождение. Выращенный займет молодую аудиторию и первое бриллиантовое украшение», — подчеркнул специалист.

До этого исследование аналитического центра SOKOLOV показало, что в российских регионах вырос спрос на украшения с рубинами. По итогам 2025 года лидером по любви к этим драгоценным камням стала Казань — по сравнению с прошлым годом спрос вырос на 120%.

