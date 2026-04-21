Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Эксперт назвал причины роста популярности выращенных бриллиантов

Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Популярность выращенных бриллиантов выросла в результате снижения их стоимости, изменения восприятия, а также увеличения спроса со стороны покупателей. Об этом газете «Известия» рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Специалист объяснил, что в последние несколько лет оптовая цена выращенных камней снизилась почти на 90-96%, из-за чего они стали массовым продуктом для розницы. Не менее важными факторами также стали изменение восприятия и снижение психологического барьера у покупателей, поскольку свойства лабораторных бриллиантов не отличаются от природных, но стоят значительно дешевле.

По словам эксперта, дополнительные рост спроса вызван возможностью приобрести более крупный камень за ту же стоимость. Он подчеркнул, что изделия с выращенными бриллиантами занимают все большую долю ювелирного рынка.

При этом, несмотря на снижение себестоимости, компании сохраняют высокую маржинальность благодаря дизайну, бренду и позиционированию продукции, а не лишь стоимости сырья.

«Природный камень закрепится в премиуме и наследственных покупках, где ценится редкость и происхождение. Выращенный займет молодую аудиторию и первое бриллиантовое украшение», — подчеркнул специалист.

До этого исследование аналитического центра SOKOLOV показало, что в российских регионах вырос спрос на украшения с рубинами. По итогам 2025 года лидером по любви к этим драгоценным камням стала Казань — по сравнению с прошлым годом спрос вырос на 120%.

Ранее россиянам объяснили., почему теннисный браслет — лучшая инвестиция.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!