Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, чем опасна стоящая в подъезде мебель

Владимир Федоренко/РИА Новости

Любые вещи в подъезде многоквартирного дома, будь то мебель, велосипеды или старая бытовая техника, могут представлять серьезную опасность для жильцов при эвакуации в случае пожара. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил руководитель регионального центра НП «ЖКХ-Контроль Московской области» Валерий Мамчур.

«Самый злой и коварный враг — это не пламя, а дым. Когда он заполняет подъезд, человек выбегает и ничего не видит, спотыкается об эти предметы, падает, разбивает голову, задыхается. Поэтому и случаются жертвы», — отметил эксперт.

Секунды, которые есть у человека на эвакуацию, будут потрачены на преодоление препятствий, которых в подъезде быть не должно. Более того, часто оставленный в помещениях общего пользования хлам легко воспламеняется, добавил он.

Юрисконсульт ПРАВОКАРД Александр Филин до этого говорил, что за хранение хлама на балконе может грозить штраф до 15 тысяч рублей.

По словам юриста, особенно опасно хранить на балконе легко воспламеняемые предметы, такие как деревянная мебель, бумага, уголь для шашлыка и различные горючие материалы. При этом запрещено заставлять помещение так, чтобы вещи перекрывали пожарные люки и эвакуационные пути.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
