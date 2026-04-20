Россиянам рассказали, чем опасна стоящая в подъезде мебель

Любые вещи в подъезде многоквартирного дома, будь то мебель, велосипеды или старая бытовая техника, могут представлять серьезную опасность для жильцов при эвакуации в случае пожара. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил руководитель регионального центра НП «ЖКХ-Контроль Московской области» Валерий Мамчур.

«Самый злой и коварный враг — это не пламя, а дым. Когда он заполняет подъезд, человек выбегает и ничего не видит, спотыкается об эти предметы, падает, разбивает голову, задыхается. Поэтому и случаются жертвы», — отметил эксперт.

Секунды, которые есть у человека на эвакуацию, будут потрачены на преодоление препятствий, которых в подъезде быть не должно. Более того, часто оставленный в помещениях общего пользования хлам легко воспламеняется, добавил он.

Юрисконсульт ПРАВОКАРД Александр Филин до этого говорил, что за хранение хлама на балконе может грозить штраф до 15 тысяч рублей.

По словам юриста, особенно опасно хранить на балконе легко воспламеняемые предметы, такие как деревянная мебель, бумага, уголь для шашлыка и различные горючие материалы. При этом запрещено заставлять помещение так, чтобы вещи перекрывали пожарные люки и эвакуационные пути.

