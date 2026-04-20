Россиян предупредили о наказании за мат на балконе

Громкие крики и нецензурная лексика на балконе могут обернуться штрафом или даже арестом. Об этом kp.ru рассказал юрисконсульт ПРАВОКАРД Александр Филин.

«За нарушение тишины и покоя граждан размер штрафа устанавливается регионом самостоятельно и варьируется от 1000 до 3000 рублей», — предупредил эксперт.

По словам юриста, в случае, если человек не только шумит, но и ругается матом или ведет себя вызывающие по отношению окружающим, размер штрафа составит от 500 до 1000 рублей. Помимо этого, в более серьезных случаях нарушителю может грозить административный арест на срок до 15 суток.

До этого Филин предупреждал, что за хранение хлама на балконе грози штраф размером до 15 тысяч рублей. Специалист отметил, что при повторном нарушении размер штрафа составит от 12 до 20 тысяч рублей.

