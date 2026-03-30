В Госдуме напомнили, нужно ли предупреждать соседей по даче о ремонте на участке

При строительстве на участке нужно уведомить местную администрацию о начале и завершении работ, при этом от соседей получать письменное согласие на ремонт не нужно. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Если ремонт затрагивает несущие конструкции, изменяет параметры здания (высоту, площадь, этажность), либо если строение расположено ближе трех метров от границы с соседним участком, здесь уже требуется более внимательный подход. С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс, которые уточнили процедуры получения разрешений и уведомлений. Теперь любое строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требуют направления уведомления в администрацию — как до начала работ (о планируемом строительстве), так и после их завершения (о соответствии построенного объекта). Что касается соседей, то закон не требует получать их письменное согласие на ремонт или строительство на вашем участке. Однако предупредить их о предстоящих работах — это вопрос не юридический, а человеческий. Шум, строительная техника, мусор — все это может создавать неудобства. Если заранее объяснить соседям, что и когда планируется делать, договориться о времени проведения шумных работ, это поможет избежать конфликтов и обращений в надзорные органы», — сказал он.

Чаплин уточнил, что расстояние между постройкой и соседним участком должно быть не менее трех метров, а подобные нарушения — самая частая причина судебных споров.

«Главное, на что нужно обратить внимание, — это соблюдение строительных и противопожарных норм. Согласно градостроительным регламентам, минимальный отступ от границы соседнего участка до жилого дома, бани или гаража должен составлять не менее трех метров. Нарушение этого правила — самая частая причина судебных споров между соседями. По данным юристов, в 2026 году суды особенно пристально изучают объекты, возведенные вплотную к забору или с нарушением отступов, и могут вынести решение о сносе даже при наличии регистрации в ЕГРН. Штраф за такое нарушение — от 5 до 15 тысяч рублей, но он не легализует постройку, если она возведена с грубыми нарушениями», — добавил он.

Депутат отметил, что перед серьезными изменениями на участке стоит проверить, разрешены ли подобные постройки в конкретной зоне.

«Отдельная зона риска — объекты, расположенные в охранных зонах ЛЭП, газопроводов, в водоохранных зонах или на землях с неподходящим видом разрешенного использования. Если ваш сарай или баня оказались в такой зоне, они подлежат сносу или приведению в соответствие с установленными ограничениями. Здесь уже никакие уведомления соседей не помогут — вопрос решается на уровне администрации и надзорных органов. Поэтому мой совет: прежде чем браться за серьезный ремонт, уточните вид разрешенного использования вашего участка, проверьте отступы от границ и, если планируете реконструкцию с изменением параметров дома, направьте уведомление в местную администрацию. Соседей предупредите по-хорошему — это сохранит добрососедские отношения. А косметический ремонт делайте спокойно, без лишних согласований, в рамках своего участка», — заключил он.

Ранее в Госдуме рассказали, как вырастить газон на заброшенном участке.