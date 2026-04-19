Учительница биологии рассказала, как школьники вырастили «огуртык»

Уральские школьники вырастили экспериментальное растение «огуртык»
Ученики школы №137 свердловского поселка Шабровский в Екатеринбурге в результате эксперимента по прививке овощных культур вырастили «огуртык» и «томатофель». Об этом РИА Новости рассказала учительница биологии и химии Светлана Башкирцева.

«Ребята провели интересный агрономический эксперимент по прививке овощных культур, в результате которого получили необычное растение, названное ими «огуртыком». Суть опыта заключалась в том, чтобы привить огурец на корень тыквы», – рассказала учитель.

Она объяснила, что сначала школьники выращивали рассаду: отдельно посеяли семена огурца и тыквы. Когда у саженцев появился третий настоящий лист, они провели прививку, оставив корневую систему от тыквы и надземную часть от огурца.

«По сравнению с обычными огурцами того же сорта «огуртыки» росли заметно быстрее и выглядели более мощными, вероятно, благодаря более сильной корневой системе тыквы», – сообщила Башкирцева.

Педагог пояснила, что урожайность тоже оказалась хорошей. Кожица «огуртыков» была гладкой и более плотной, чем у обычных огурцов, при этом запах оставался свежим, огуречным, а вот вкус оказался пресноватым и менее выраженным.

