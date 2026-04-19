Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Забайкалье произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей

ГИБДД: 11 машин столкнулись на трассе в Забайкалье из-за несоблюдения дистанции
Госавтоинспекция Забайкалья

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на 218-м километре федеральной трассы А-350 «ЧитаЗабайкальск» в Могойтуйском районе Забайкальского края. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По ее данным, предполагаемой причиной ДТП стало несоблюдение дистанции между машинами. В результате происшествия никто не пострадал, владельцам автомобилей причинен материальный ущерб.

В ведомстве предупредили об ухудшении погодных условий на трассах региона — сильном ветре и сниженной видимости — и призвали водителей соблюдать осторожность.

Позже ГИБДД объявило о закрытии движения для всех видов транспортных средств на участке от Могойтуйского до Борзинского районов (190-371 км трассы А-350) до 23:00.

До этого губернатор региона Александр Осипов сообщил, что автобус с гражданами Китая, предположительно, попал в ДТП в Забайкальском крае из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся. Осипов напомнил, что в регионе в последние дни бушует циклон, который сопровождается обильными осадками, понижением температуры воздуха, местами на дорогах гололедица.

Авария с участием автобуса произошла 18 апреля на трассе Чита — Забайкальск. В результате опрокидывания автобуса пострадали 30 человек, еще одного спасти не удалось. Всего в салоне находились около 40 человек.

Ранее в Ярославле более 10 человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
