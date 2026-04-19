В Забайкалье произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на 218-м километре федеральной трассы А-350 «Чита — Забайкальск» в Могойтуйском районе Забайкальского края. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По ее данным, предполагаемой причиной ДТП стало несоблюдение дистанции между машинами. В результате происшествия никто не пострадал, владельцам автомобилей причинен материальный ущерб.

В ведомстве предупредили об ухудшении погодных условий на трассах региона — сильном ветре и сниженной видимости — и призвали водителей соблюдать осторожность.

Позже ГИБДД объявило о закрытии движения для всех видов транспортных средств на участке от Могойтуйского до Борзинского районов (190-371 км трассы А-350) до 23:00.

До этого губернатор региона Александр Осипов сообщил, что автобус с гражданами Китая, предположительно, попал в ДТП в Забайкальском крае из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся. Осипов напомнил, что в регионе в последние дни бушует циклон, который сопровождается обильными осадками, понижением температуры воздуха, местами на дорогах гололедица.

Авария с участием автобуса произошла 18 апреля на трассе Чита — Забайкальск. В результате опрокидывания автобуса пострадали 30 человек, еще одного спасти не удалось. Всего в салоне находились около 40 человек.

Ранее в Ярославле более 10 человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки.