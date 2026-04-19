В российском городе из-за оползня демонтировали мемориал жертвам политических репрессий

В Томске из-за оползня демонтировали мемориал жертвам политических репрессий
В Томске из-за угрозы оползня демонтировали мемориалы в Сквере Памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает РИА Томск.

Из сквера убрали Камень скорби и памятные таблички, которые были установлены у мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД». Причиной работ называется угроза оползня и обрушения в связи с этим здания гаража, находящегося на склоне недалеко от сквера. Для укрепления склона обещают разработать проектную документацию.

До окончания всех работ доступ в сквер ограничат. В городской администрации сообщили, что все объекты оттуда уже передали на хранение в профильный департамент.

Камень скорби в городе был установлен в 1992 году в память о жертвах большевистского террора. Вблизи находились памятные знаки репрессированным калмыкам, эстонцам, полякам, латышам и литовцам.

В 2021 году сквер был благоустроен. Там была заменена тротуарная плитка, установлены новые лавочки и освещение. Также обсуждалось создание смотровой площадки.

Оползневые процессы в городе — частое явление. Еще в 1903 году городская дума запретила вблизи реки любое строительство.

Ранее в Харькове снесли памятник Герою Советского Союза Зубареву.

 
