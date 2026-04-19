В Госдуме предложили сделать скамейки у подъездов обязательными

В ГД предложили устанавливать скамейки у подъездов через каждые 30 метров

У каждого подъезда нужно устанавливать скамейки со спинкой на расстоянии не более 30 метров. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.

«Надо ввести понятие «социальная скамейка» для маломобильных групп граждан и пенсионеров. Установить упрощенный порядок размещения: достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию, без общего собрания», — подчеркнул Панеш.

Он также предложил разрешить жителям самостоятельно устанавливать скамейки за свой счет без дополнительных разрешений при условии соблюдения санитарных норм и обязать управляющую компанию согласовывать установку в течение 14 дней. Панеш уточнил, что к нему поступают десятки обращений от пожилых россиян, которые просят помочь с установкой лавочек у подъездов.

