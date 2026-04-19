В Госдуме предложили сделать скамейки у подъездов обязательными

У каждого подъезда нужно устанавливать скамейки со спинкой на расстоянии не более 30 метров. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.

«Надо ввести понятие «социальная скамейка» для маломобильных групп граждан и пенсионеров. Установить упрощенный порядок размещения: достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию, без общего собрания», — подчеркнул Панеш.

Он также предложил разрешить жителям самостоятельно устанавливать скамейки за свой счет без дополнительных разрешений при условии соблюдения санитарных норм и обязать управляющую компанию согласовывать установку в течение 14 дней. Панеш уточнил, что к нему поступают десятки обращений от пожилых россиян, которые просят помочь с установкой лавочек у подъездов.

До этого в Госдуме призвали Общественную палату «не трогать» летние каникулы школьников. По мнению депутата Бориса Чернышова, учителя в этот момент работают на износ, и новые нагрузки для них будут непосильными.

Ранее Володин заявил, что школьники в России сталкиваются с чрезмерной нагрузкой.

 
