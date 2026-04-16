Общество

Москвичей предупредили о резком изменении погоды на следующей неделе

Синоптик Ильин: в понедельник в Москве и Подмосковье резко похолодает
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На текущей неделе в Москве и Московской области преобладает пасмурная погода, однако температура воздуха сохранится в пределах +12…+17°C. Однако в понедельник, 20 апреля, ожидается резкое похолодание. Об этом в беседе с Tsargrad.tv предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в северных районах Московской области в ночные часы температура воздуха опустится до нуля, возможен мокрый снег. В столице снег выпадет вряд ли, но ночью столбики термометров опустятся до отметок 0...+3°C. Днем в Москве и Подмосковье ожидается +4…+9°C.

Однако прохладная погода в столичном регионе продлится недолго: уже к среде температура преодолеет десятиградусную отметку, добавил Ильин.

Главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова до этого сообщила, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье продолжат идти дожди — они продлятся до среды будущей недели. Практически на каждый день прогнозируются небольшие локальные осадки до 3 мм в сутки.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать первую грозу.

 
Заболел — лишился прав. Какие лекарства нельзя пить за рулем
