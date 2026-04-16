В Минздраве сообщили о снижении заболеваемости ВИЧ среди россиян на 50%

В России за последние десять лет число новых выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекцией снизилось на 50% до 29,1 случая на 100 тыс. человек. Добиться этого удалось благодаря новым подходам в профилактике распространения заболевания – в частности, сегодня полностью исключены случаи передачи болезни от мамы к ребенку, передаёт «Парламентская газета» со ссылкой на данные замглавы Минздрава Андрея Плутницкого.

В РФ принята госстратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 2030 года, благодаря которой выросла доля обследуемых россиян – в 2025 году удалось охватить 39% россиян.

«Особое внимание уделяется профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку. Благодаря хорошей работе служб передача ВИЧ именно от мамы к малышу почти полностью исключена», — подчеркнул Плутницкий.

Большую роль в предотвращении распространения заболевания сыграл охват антиретровирусной терапией, который в 2025 году достиг 92%. Массовое тестирование крайне важно – благодаря этому сегодня 90% пациентов знают о своём заболевании, а значит, могут вовремя начать лечение. Чаще всего ВИЧ выявляют у молодых людей в возрасте 35-44 лет – по словам чиновника, на них приходится порядка 40% случаев заражения. В то же время среди молодёжи до 25 лет количество инфицированных за шесть лет упало вдвое.

Основной способ передачи вируса – половой контакт, он становится причиной заражения в 75% случаев, предупредил Плутницкий. Он призвал активнее пропагандировать безопасное поведение и здоровый образ жизни, отметив, что часто причиной передачи болезни становятся социальные факторы, включая алкоголизм и наркоманию.

Всего, по словам замминистра, на начало текущего года в стране было зарегистрировано около 882 тыс. пациентов с ВИЧ, наиболее заболевание распространено на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

До этого в подмосковном Минздраве сообщили, что более 255 тыс. жителей Московской области проверили свой ВИЧ-статус с начала 2026 года. Россиянам напомнили, что ВИЧ-инфекция может протекать бессимптомно, поэтому необходимо регулярно проходить обследование.

Ранее сообщалось, что российские учёные начали работать над отечественной вакциной от ВИЧ.

 
