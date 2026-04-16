Москвичка отсудила у юристов крупную сумму за затягивание процедуры банкротства

Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы обратилась к юристам по поводу процедуры банкротства, но позже отсудила у них в три раза больше, чем заплатила сама. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что женщина заплатила за услугу «банкротство физлица под ключ» около 80 тысяч рублей. Через восемь месяцев она начала подозревать, что юридическая компания искусственно затягивает процедуру.

Женщина расторгла с ними договор, однако в ответ юридическое агентство попыталось саботировать судебное заседание, не имея на это права. Юристы попросили закрыть дело, но получили отказ.

«Женщина обратилась к другому юристу и успешно завершила процедуру до конца. А с обманувшей ее компании она отсудила больше 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

14 апреля Выборгский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с «Уральских авиалиний» 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пассажирки, которая получила ожог кипятком.

Ранее жительница Салехарда отсудила 146 тысяч рублей за ожоги во время прессотерапии.

 
