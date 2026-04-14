Жительница Салехарда отсудила у косметолога более 146 тыс. рублей за ожоги

В Салехарде девушка получила ожоги в салоне красоты во время аппаратного массажа и смогла отсудить компенсацию за некачественные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора (РПН) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В РПН рассказали, что женщина купила у индивидуального предпринимателя (ИП) в салоне абонемент «Идеальное тело» за 20 710 рублей и доплатила 1 800 рублей за прессотерапию ног и живота, при этом письменный договор на оказание услуг ей не выдали.

Во время сеанса клиентка получила ожоги обеих ног, которые долго не заживали. В окружной больнице ей поставили диагноз — термический ожог голеней второй степени площадью 1%. На их лечение и консультацию у пластического хирурга девушка потратила около четырех тысяч рублей. Все ее обращения к предпринимателю в попытках мирно разрешить проблему не увенчались успехом и женщина обратилась в суд.

Проведенная судебная экспертиза выявила нарушение температурного режима при проведении процедуры. Суд постановил взыскать с салона в пользу истицы стоимость услуги полностью и выплатить такую же сумму неустойки, 2,5 тыс. рублей убытков, 50 тыс. рублей компенсации морального вреда и 48 760 рублей штрафа. Общая сумма взыскания составила 146 280 рублей, уточнили в РПН.

Отмечается, что решение суда вступило в силу.

