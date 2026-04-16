Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Бывшего военнослужащего ВСУ осудили в Севастополе по статье о госизмене

Суд в Севастополе дал 18 лет колонии экс-военному ВСУ, обвиненному в госизмене
Telegram-канал Прокуратура города Севастополя

Севастопольский городской суд приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя Руслана Черного-Швеца, обвиненного в государственной измене. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Севастополя.

По данным надзорного ведомства, 51-летний мужчина в прошлом служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Следователи установили, что его завербовал бывший сослуживец Сергей Лихоманов, до этого начавший сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ).

«В рамках конфиденциального сотрудничества с СБУ в ноябре 2023 года указанные лица совместно осуществляли сбор и передачу представителю спецслужбы Украины разведывательной информации о подразделениях и объектах Вооруженных сил РФ на территории Севастополя», — говорится в заявлении.

Более того, Лихоманов планировал подорвать один из железнодорожных мостов на территории города. В октябре 2025 года Южный окружной военный суд вынес ему обвинительный приговор по статьям о госизмене и приготовлении к террористическому акту.

«Сегодня, с учетом уже имеющегося приговора за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, Черному-Швецу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что мужчину также обязали выплатить штраф в размере 330 тыс. рублей. Кроме того, свобода Черного-Швеца будет ограничена на один год после того, как он выйдет из колонии.

Ранее в Новороссийске судового повара осудили за госизмену.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
