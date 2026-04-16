Бывшего военнослужащего ВСУ осудили в Севастополе по статье о госизмене

Суд в Севастополе дал 18 лет колонии экс-военному ВСУ, обвиненному в госизмене

Севастопольский городской суд приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя Руслана Черного-Швеца, обвиненного в государственной измене. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Севастополя.

По данным надзорного ведомства, 51-летний мужчина в прошлом служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Следователи установили, что его завербовал бывший сослуживец Сергей Лихоманов, до этого начавший сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ).

«В рамках конфиденциального сотрудничества с СБУ в ноябре 2023 года указанные лица совместно осуществляли сбор и передачу представителю спецслужбы Украины разведывательной информации о подразделениях и объектах Вооруженных сил РФ на территории Севастополя», — говорится в заявлении.

Более того, Лихоманов планировал подорвать один из железнодорожных мостов на территории города. В октябре 2025 года Южный окружной военный суд вынес ему обвинительный приговор по статьям о госизмене и приготовлении к террористическому акту.

«Сегодня, с учетом уже имеющегося приговора за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, Черному-Швецу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что мужчину также обязали выплатить штраф в размере 330 тыс. рублей. Кроме того, свобода Черного-Швеца будет ограничена на один год после того, как он выйдет из колонии.

