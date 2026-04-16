В Госдуме одобрили предложение гасить ипотеку многодетным за счет бюджета

Реализация инициативы по погашению ипотеки многодетным семьям за счет бюджетных средств может значительно улучшить демографию, это было бы здравое и взвешенное решение. Регионы вполне потянут такую меру поддержки, заявила НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Так она прокомментировала соответствующее предложение губернатора Ульяновской области Алексея Русских, призвавшего при рождении третьего ребенка закрывать семье ипотеку за счет госбюджета. Останина напомнила, что сегодня из федерального бюджета уже выделяется 450 тыс. рублей для погашения ипотеки многодетным, при этом выплачивается также маткапитал порядка 900 тыс. рублей на первого ребенка.

«Я двумя руками приветствую инициативу Русских, потому что в Ульяновской области много многодетных семей, там хорошие национальные традиции, такая мера не может не сказаться на росте рождаемости», — сказала депутат, добавив, что региональный бюджет области и других субъектов вполне потянут такую меру поддержки.

В то же время она усомнилась, что на федеральном уровне идею губернатора одобрят, отметив, что соответствующий законопроект до этого уже рассматривался, но его не приняли.

Останина также напомнила о пересмотре программы семейной ипотеки – разрабатывается предложение, по которому семьям с одним ребенком будут выдавать кредит под 12% годовых, с двумя под 6% и с тремя – под 4%. В итоге для многих ипотека станет неподъемной – реализация этой инициативы разрушит надежды молодых семей на покупку жилья, считает парламентарий. Принятие закона о погашении кредита за счет государства станет хорошим мотиватором для россиян, которые будут знать о позитивных перспективах, заключила депутат.

Напомним, в России до 1 июля 2026 года планируют проработать предложения о введении нового подхода к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей. Как сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, прорабатываются разные варианты по усовершенствованию семейной ипотеки, включая дифференцированные ставки.

В Госдуме ранее оценили предложение снизить ставку до 0% для семей с четырьмя детьми.