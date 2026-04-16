Музыкального журналиста Горбачева оштрафовали за призыв донатить украинскому фонду

Александр Горбачев (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкального журналиста Александра Горбачева (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали на 50 тысяч рублей за призыв донатить украинскому фонду «Охматдит». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, осенью 2024 года мужчина трижды в своих постах призывал отправлять деньги в украинский благотворительный фонд «Охматдит» и указал, что больницу, в которой лечат подопечных фонда, якобы атаковала российская ракета.

«На журналиста составили протокол о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). РКН обратился в Минобороны и МИД и узнал, что ведомства опровергали ракетный удар по Киеву в 2024 году — в материалах дела даже есть полный комментарий Марии Захаровой, в которой она заявляла, что на территории детской больницы в Киеве тогда упала ракета ПВО NASAMS, а рядом с ней находились здания Минобороны Украины и склады ВСУ», — сказано в посте.

Уточняется, что журналист не явился в суд. Известно, что Горбачев живет за границей.

Ранее Минюст обновил реестр иноагентов.

 
Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!