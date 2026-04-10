Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Собаководам объяснили, почему питомец лежит на вещах хозяина

Кинолог Голубев: вещи хозяина служат для собаки антистрессом
Viktorya Telminova/Shutterstock/FOTODOM

Собаки часто лежат на вещах хозяина, поскольку они для нее являются своего рода антистрессом. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Чтобы любимец не портил вещи, эксперт посоветовал подарить ему, например, свою старую футболку. При этом, по его словам, ругать животное бессмысленно.

«Когда вы проявляете недовольство несколько часов спустя после свершившегося действия, питомец просто не поймет, в чем провинился. Во-вторых, такая его форма самоуспокоения является нормой, и, ругая, вы только усугубите стресс», — сказал Голубев.

Чтобы собака оставалась спокойной, ее стоит обеспечить физическими и когнитивными нагрузками: уходя из дома, можно предложить животному новые интересные игрушки, а также включить спокойную фоновую музыку, добавил кинолог.

До этого Голубев объяснил, как приучить питомца не бояться бытовой техники.

Первым делом стоит дать собаке изучить неработающий прибор: обнюхать, заглянуть внутрь, обязательно хваля за спокойное поведение. Также необходимо заранее подготовить место, где животное сможет укрыться, если испугается, порекомендовал специалист.

Ранее кинолог предупредил о главной опасности для здоровья собак весной.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
