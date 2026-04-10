Собаководам объяснили, почему питомец лежит на вещах хозяина

Собаки часто лежат на вещах хозяина, поскольку они для нее являются своего рода антистрессом. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Чтобы любимец не портил вещи, эксперт посоветовал подарить ему, например, свою старую футболку. При этом, по его словам, ругать животное бессмысленно.

«Когда вы проявляете недовольство несколько часов спустя после свершившегося действия, питомец просто не поймет, в чем провинился. Во-вторых, такая его форма самоуспокоения является нормой, и, ругая, вы только усугубите стресс», — сказал Голубев.

Чтобы собака оставалась спокойной, ее стоит обеспечить физическими и когнитивными нагрузками: уходя из дома, можно предложить животному новые интересные игрушки, а также включить спокойную фоновую музыку, добавил кинолог.

До этого Голубев объяснил, как приучить питомца не бояться бытовой техники.

Первым делом стоит дать собаке изучить неработающий прибор: обнюхать, заглянуть внутрь, обязательно хваля за спокойное поведение. Также необходимо заранее подготовить место, где животное сможет укрыться, если испугается, порекомендовал специалист.

