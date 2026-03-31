В России раскрыли финансовую пирамиду на 60 млн рублей с сотнями вкладчиков

Полиция Ростовской области задержала главу кредитно-потребительского кооператива (КПК) и его подчиненных, которые подозреваются в хищении свыше 60 млн рублей у сотен вкладчиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В ходе обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых обнаружены электронные носители информации, документы, телефоны, ноутбуки и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, в одном из гаражей изъята финансовая документация», — сообщила она.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ — о мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. В случае признания виновными фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штрафы на сумму до 1 млн рублей.

По словам Волк, задержанных считают создателями кооператива, который в течение семи лет — с 2018 по 2025 годы — привлекал вкладчиков по схеме финансовой пирамиды. С ними заключали договоры, в рамках которых они передавали КПК свои накопления на определенный срок.

Клиентам КПК обещали вернуть деньги с достаточно высокими процентами — от 13,5% до 34% годовых. Высокую доходность вкладов создатели кооператива объясняли тем, что якобы используют вложенные гражданами средства для проведения выгодных финансовых операций.

Как обычно и происходит в случаях с финансовыми пирамидами, поначалу вкладчики своевременно получали обещанные им проценты. Но осенью 2025 года КПК прекратил выплаты, а его сотрудники перестали отвечать на звонки и сообщения. Осознав, что стали жертвами обмана, клиенты кооператива обратились в полицию.

