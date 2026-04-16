В России призвали не недооценивать мужское бесплодие

Врач Ерофеева: в России недооценивают мужское бесплодие
Бесплодие мужчин не стоит недооценивать, некоторые проблемы, связанные с их репродуктивной функцией, могут быть не изучены. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила специалист общественного здравоохранения и здоровья, гинеколог ВОЗ Любовь Ерофеева.

Она подчеркнула, что в России растет количество женщин, которые обращаются к системе ЭКО и пользуются донорскими клетками. При этом это может говорить о проблемах с мужским здоровьем. По ее словам, в России почти нет центров, которые могли бы выявить бесплодие у мужчин.

Врач предположила, что современные программы и создание регистров в отношении репродуктивного здоровья мужчин и женщин могли бы помочь в этом вопросе.

«Мы бы разобрались, что реально происходит. Бесплодие мужчин нами недооценено. Обычно считается, что 30% — это бесплодие женщин, 30% — мужчин, и 30% — неизвестная этиология. Но, возможно, мы мало мужчинам уделяем внимания. Чтобы мужчине разобраться в собственном здоровье либо в семье разобраться, нет ли мужского бесплодия, таких центров не очень много, их единицы», — сказала Ерофеева.

Эксперт сочла этот момент недоработкой в системе здравоохранения.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов до этого говорил, что проблемы с низкой рождаемостью и ухудшением показателей спермограммы у российских мужчин связаны с тем, что в стране нет единой концепции «здорового человека». Все ГОСТы и стандарты питания – добровольные, поэтому уже со школьных лет здоровье детей ухудшается из-за неправильного образа жизни и питания, заявил он.

Ранее в России внедрили новую методику диагностики бесплодия.

 
