Врач предупредила, кому опасно есть яблоки

Врач Баталова: людям с болезнями ЖКТ не стоит есть яблоки
Яблоки могут принести пользу для здоровья сердца и кишечника, однако, этот фрукт можно есть не всем. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) имени С. П. Боткина Елена Баталова.

По ее словам, они могут навредить здоровью пациентов с сахарным диабетом или болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме того, сладкие сорта не стоит употреблять тем, у кого есть лишний вес, кислые — при язве, гастрите с повышенной кислотностью и панкреатите. Врач пояснила, что фруктовые кислоты слишком агрессивно воздействуют на нежную слизистую оболочку желудка.

Баталова отметила, что пациентам с нарушениями уровня сахара в крови лучше потреблять зеленые несладкие яблоки.

«Причем есть их лучше после основного приема пищи. А вот людям с язвенной болезнью разрешены исключительно печеные фрукты. Впрочем, даже абсолютно здоровым людям не стоит забывать о правилах употребления: идеальное время для яблока — первая половина дня», — добавили в сообщении.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что яблоки, киви и некоторые другие фруты могут долго сохранять в себе полезные витамины, а также макро- и микроэлементы. По словам специалиста, особенно ценными фруктами весной являются яблоки, апельсины, мандарины и киви. При этом дольше других сохраняют полезные витамины яблоки сорта Симиренко.

