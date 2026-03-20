В Петербурге осудили медиаменеджера за шантаж кандидата в губернаторы

В Петербурге медиаменеджера Гладышева осудили на 7,5 года за шантаж кандидата

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор медиаменеджеру Александру Гладышеву по делу о вымогательстве. Об этом сообщили в объединеннок пресс-службе судов Северной столицы.

По данным следствия, в мае–июне 2024 года он вместе с генеральным директором ООО «Оперативное Прикрытие» Кириллом Метелевым требовал у предпринимательницы Марии Михайловой 15 тыс. долларов. Женщина планировала участвовать в выборах губернатора от партии «Родина».

Следствие установило, что деньги требовали за удаление публикации с негативной информацией о ней. Позже сумма была снижена до $10 тыс. В июне 2024 года в рамках оперативных мероприятий Метелев получил 1 млн рублей от сотрудников полиции.

В материалах дела указано, что участники использовали свои знания в сфере журналистики и доступ к интернет-ресурсам для давления, угрожая распространением порочащих сведений на новостных сайтах.

Дело в отношении Метелева приостановлено, так как он заключил контракт и отправился в зону СВО. Гладышев вину не признал и настаивал, что в его действиях нет состава преступления.

Суд назначил ему 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима, штраф 200 тыс. рублей и запрет на администрирование сайтов сроком на два года. Также удовлетворен гражданский иск на 100 тыс. рублей.

