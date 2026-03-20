Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Петербурге осудили медиаменеджера за шантаж кандидата в губернаторы

В Петербурге медиаменеджера Гладышева осудили на 7,5 года за шантаж кандидата
Telegram-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор медиаменеджеру Александру Гладышеву по делу о вымогательстве. Об этом сообщили в объединеннок пресс-службе судов Северной столицы.

По данным следствия, в мае–июне 2024 года он вместе с генеральным директором ООО «Оперативное Прикрытие» Кириллом Метелевым требовал у предпринимательницы Марии Михайловой 15 тыс. долларов. Женщина планировала участвовать в выборах губернатора от партии «Родина».

Следствие установило, что деньги требовали за удаление публикации с негативной информацией о ней. Позже сумма была снижена до $10 тыс. В июне 2024 года в рамках оперативных мероприятий Метелев получил 1 млн рублей от сотрудников полиции.

В материалах дела указано, что участники использовали свои знания в сфере журналистики и доступ к интернет-ресурсам для давления, угрожая распространением порочащих сведений на новостных сайтах.

Дело в отношении Метелева приостановлено, так как он заключил контракт и отправился в зону СВО. Гладышев вину не признал и настаивал, что в его действиях нет состава преступления.

Суд назначил ему 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима, штраф 200 тыс. рублей и запрет на администрирование сайтов сроком на два года. Также удовлетворен гражданский иск на 100 тыс. рублей.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!