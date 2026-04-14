В России призвали работодателей заботиться о здоровье сотрудников

Россияне часто откладывают проверку здоровья и проведение операций из-за страха перед начальством и рабочих дедлайнов, однако, это может привести к трагическим последствиям. Об этом RuNews24.ru заявил врач-хирург, преподаватель кафедры хирургических болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Фуад Сейфуллаев.

Он подчеркнул, что руководители должны заботиться о здоровье сотрудников, чтобы избежать внезапных больничных и дорогого лечения. Так, например, стоит дать сотрудникам время на плановую проверку организма, чтобы вовремя выявить развитие болезней и провести лечение. Врач отметил, что в случае, если в компании закрепят право раз в полгода уйти на несколько часов для сдачи анализов или прохождения УЗИ, количество экстренных вызовов в офис резко сократится.

Помимо этого, в офисе важно создать среду, в которой людям удобнее двигаться, поскольку большинство проблем с сосудами ног, спиной и шеей связаны с тем, что человек сидит или стоит в неудобной позе.

«Подарите кулер с хорошей водой в углу кабинета, и люди будут чаще вставать, чтобы попить, заодно разгоняя кровь в венах. Сделайте лестницу чистой и светлой, а не пыльной и темной. Это простая профилактика, которая отдаляет от меня, хирурга, пациентов с запущенными заболеваниями», — сказал Сейфуллаев.

Он добавил, что важным фактором для здоровья работников является и снижение уровня страха и стресса.

Завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов до этого говорил, что сидячая работа может привести к негативным последствиям для здоровья, ухудшить кровообращение и спровоцировать тромбозы, а также боли в спине и шее.

