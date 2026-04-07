В Южно-Сахалинске мужчина напал на шестилетнюю девочку и причинил ей травму головы

В Южно-Сахалинске сосед ударил по голове шестилетнюю девочку. Об этом мать девочки рассказала изданию «Точка отсчета».

Инцидент произошел 1 апреля у дома на улице Украинской, 119. По словам местной жительницы, днем ее дочь вместе с подружками рисовали на асфальте мелками, что не понравилось соседу, который увидел их из окна. Мужчина начал угрожать детям, а к вечеру вышел из подъезда и напал на одну из девочек.

«Этот мужчина вышел в алкогольном опьянении, ударил по голове мою шестилетнюю дочь, оторвав ей капюшон на куртке, кричал угрозы, погнался за другими детьми. Когда он увидел, что я вышла и стала обвинять его в рукоприкладстве, он только отмахивался и оскорблял», — рассказала женщина.

Как утверждает южносахалинка, педиатр поставила ее дочери диагноз «неуточненная травма головы». Она уже обратилась с заявлением в полицию. Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство), ведется проверка.

