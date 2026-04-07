В Южно-Сахалинске мужчина напал на шестилетнюю девочку и причинил ей травму головы

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Житель Южно-Сахалинска ударил по голове 6-летнюю девочку из-за рисования мелками

В Южно-Сахалинске сосед ударил по голове шестилетнюю девочку. Об этом мать девочки рассказала изданию «Точка отсчета».

Инцидент произошел 1 апреля у дома на улице Украинской, 119. По словам местной жительницы, днем ее дочь вместе с подружками рисовали на асфальте мелками, что не понравилось соседу, который увидел их из окна. Мужчина начал угрожать детям, а к вечеру вышел из подъезда и напал на одну из девочек.

«Этот мужчина вышел в алкогольном опьянении, ударил по голове мою шестилетнюю дочь, оторвав ей капюшон на куртке, кричал угрозы, погнался за другими детьми. Когда он увидел, что я вышла и стала обвинять его в рукоприкладстве, он только отмахивался и оскорблял», — рассказала женщина.

Как утверждает южносахалинка, педиатр поставила ее дочери диагноз «неуточненная травма головы». Она уже обратилась с заявлением в полицию. Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство), ведется проверка.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
