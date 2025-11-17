На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы отрасли с самой высокой зарплатой для пенсионеров в России

Больше всего пенсионеры в РФ зарабатывают в сферах транспорта и производства
true
true
true
close
lara-sh/Shutterstock/FOTODOM

Сервисы Работа.ру и «Подработка» изучили базу вакансий, открытых с января по сентябрь 2025 года, и составили рейтинг высокооплачиваемых отраслей для пенсионеров. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В период с первого по третий квартал 2025 года наиболее высокие средние заработные платы для пенсионеров наблюдались в сферах транспорта и логистики (110 800 рублей). На втором месте — производство и агропром (106 700 рублей), а на третьем — строительство и недвижимость (100 400 рублей).

Работники без опыта могли рассчитывать на доход в размере 91 000 рублей. В сфере услуг средняя зарплата составила 87 500 рублей, в то время как в офисных службах она достигала 81 100 рублей. Сфера красоты и здоровья предлагала в среднем 72 300 рублей, финансы и страхование — 66 000 рублей, а IT, интернет и телеком — 63 200 рублей. Реклама, маркетинг и СМИ показали схожие результаты — 63 200 рублей. Замыкают список торговля, культура, образование и госслужба со средней заработной платой 61 700 рублей.

«Сегодня работодатели все активнее ищут кандидатов зрелого возраста, ценя их богатый опыт и отточенные навыки, которые превосходят возможности молодежи. Благодаря этому специалисты старшего поколения дольше остаются востребованными на рынке труда. Так, по данным Работа.ру, треть опрошенных работодателей уже привлекают соискателей предпенсионного и пенсионного возрастов на все позиции в своих компаниях», — прокомментировал Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру, операционный директор сервисов СберПодбор и «Подработка».

Ранее выяснилось, что в России существенно замедлился рост зарплат айтишников.

