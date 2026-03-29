В ЮАР похитили и убили эксперта по связям Африки и России

Leonard Zhukovsky/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель программы по африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), специалист по связям Африки и России Стивен Груздь был похищен и убит в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на официального представителя полиции Йоханнесбурга капитана Тинцвало Сибеко.

«С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя, руководителя программы по африканскому управлению и дипломатии SAIIA», — говорится в заявлении института, опубликованном в социальной сети X.

Уточняется, что о пропаже Груздя стало известно в пятницу, 27 марта. Позже было обнаружено его тело. Тинцвало Сибеко сообщила, что пять человек задержаны по подозрению в совершении преступления.

Причины похищения и убийства Груздя правоохранители пока не установили. При этом имена задержанных не раскрываются. 30 марта все пятеро предстанут перед судом.

Ранее в Африке расправились с 71-летней туристкой, чтобы использовать ее тело в колдовстве.

 
Теперь вы знаете
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
