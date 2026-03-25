Юноша ограбил квартиру в Екатеринбурге по наводке мошенников и сам сдался полиции

Юноша ограбил квартиру в Екатеринбурге по указке аферистов, а затем сдался полиции. Об этом стало известно Е1.

По данным источника, 20-летний Илья стал жертвой мошенников, выдававших себя за силовиков. Они запугали молодого человека и заставили его совершить преступление под видом специального задания. По их наводке юноша проник в чужую квартиру, вскрыл сейф с помощью болгарки и ушел с деньгами.

Затем ему дали новое поручение — отвезти в Москву около €30 тыс. Тогда Илья понял, что его обманули, и сам явился в отдел полиции в Верхней Пышме. Там он признался в содеянном, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого подростки из Москвы стали грабителями, поверив телефонным мошенникам. Сначала аферисты дали им адрес дома в Подмосковье, чтобы они совершили ограбление, однако юноши просто не нашли нужный дом. После этого кураторы выбрали новый объект — квартиру на 2-й Филевской улице. Внук хозяев, тоже ставший жертвой аферистов, передал им ключи, после чего подростки вскрыли сейф болгаркой, забрали оттуда более 1 млн рублей, положили деньги в сумку и выбросили в окно своей подельнице, 22-летней уроженке Крыма, также обманутой аферистами.

Ранее мошенники довели краснодарскую пенсионерку до инсульта, отобрав жилье.