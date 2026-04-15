В Москве обсудили, как бизнес и власть видят работу с ИИ

В Москве в рамках конференции «Медиапространство», организованной «Коммерсантом», прошла сессия «ИИ как соавтор: революция в производстве, дистрибуции и монетизации контента». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Участники рынка и представители власти обсудили, как искусственный интеллект меняет медиабизнес.

Модератором дискуссии стала Татьяна Исакова. В разговоре приняли участие представительница Госдумы Марина Ким, директор по диджитал-продажам и развитию сайтов АО «Русская Медиагруппа» Станислав Скалабан, исполнительный директор по медиа в Rambler&Co Андрей Цыпер, заместитель генерального директора группы «Интерфакс» Юрий Погорелый и генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Одной из ключевых тем обсуждения стала регуляция ИИ-контента.Марина Ким рассказала, что в настоящее время в Госдуме обсуждается законопроект, закрепляющий базовые понятия и подходы к маркировке. При этом, подчеркнула она, регулирование не должно тормозить развитие технологий. Отдельное внимание при рассмотрении проекта уделяется дипфейкам и чувствительным темам, где вопрос ответственности за отсутствие маркировки пока остается открытым.

Максим Иксанов отметил, что хотя обсуждения технологий идут третий год, их практическое применение давно стало повседневностью.

По его словам, нейросети уже меняют производственные процессы. В News Media Holding ИИ применяется в видеопроизводстве, для обработки больших массивов данных, обработке фото и корректорской работе.

Другие участники также подтвердили, что ИИ уже стал частью индустрии, но вопросы авторского права и прозрачности остаются нерешенными. Так, Андрей Цыпер отметил, что технологии снимают с редакций рутинную нагрузку, но требуют ясных правил использования контента, на котором обучаются модели.

Юрий Погорелый добавил, что ИИ уже влияет на трафик медиа: автоматические ответы сокращают долю поискового контента. Станислав Скалабан рассказал о применении ИИ в радиобизнесе — от музыкальной аналитики до персонализированных рекламных кампаний и интерактивных проектов.

Участники сошлись во мнении, что ИИ не заменяет человека, но меняет его роль, смещая фокус с рутинных задач на креатив и управление процессами.

Ранее в Госдуму внесли поправки к законопроекту об ИИ, усиливающие контроль за маркировкой и использованием технологий.