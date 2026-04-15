Врач раскрыл, какой чай опасен для здоровья

Многие люди стараются не пить пакетированный чай, опасаясь онкологических заболеваний, которые может вызвать микропластик, выделяемый в напиток из синтетической пирамитки при заваривании. Однако доказательств этому на данный момент нет, хотя накопление пластика в тканях точно не полезно для организма, сообщил РИАМО врач-терапевт Максим Лавров.

«Бутилированный готовый чай таит в себе другую, куда более реальную угрозу. В таких напитках практически нет полезных веществ, зато есть колоссальная доза сахара. Регулярное употребление жидкого сахара неизбежно ведет к скрытому воспалению, инсулинорезистентности и ожирению. А ожирение научно признано фактором риска развития как минимум тринадцати видов рака», — отметил специалист.

Единственная доказанная канцерогенная опасность любого чая связана с его температурой. Медицина относит напитки горячее 65°C к потенциально опасным, добавил он.

Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская до этого предупреждала, что травяные чаи могут навредить здоровью, особенно если не соблюдать правила их хранения.

Эксперт придерживается мнения, что особую опасность представляет недостаточное количество исследований о безопасности многих травяных чаев, эффективность которых проверена только на некоторых группах людей.

Ранее врач рассказала, чем опасен грейпфрутовый сок.