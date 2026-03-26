Родителям рассказали, может ли ребенок самостоятельно подготовиться к ЕГЭ

Ребенок может самостоятельно подготовиться к единому государственному экзамену (ЕГЭ) на базовом уровне. Если же нужны высокие баллы, подготовку необходимо начинать с 10 класса. Об этом в беседе с РИАМО рассказал педагог, репетитор по русскому языку и литературе Иван Петрушин.

«Самостоятельно подготовиться можно, если активно пользоваться онлайн-сервисами по подготовке к экзаменам и методично решать КИМы (контрольно-измерительные материалы — «Газета.Ru»)», — отметил специалист.

Основной период сдачи единого государственного экзамена стартует 1 июня.

Руководитель проекта «Виртуальная клиника» «Ингосстраха», психолог Константин Летц-Орлецов до этого объяснил, почему отличники могут плохо сдавать ЕГЭ.

По его словам, успешные ученики сталкиваются с неудачей ввиду разных причин, в том числе из-за отличия формата экзамена от привычной им системы обучения или недостаточной отработки базовых навыков. Повлиять на результат также может сильное волнение, из-за которого отличнику становится сложно сосредоточиться. В результате скорость мышления снижается, и даже хорошо усвоенный материал оказывается воспроизведен хуже ожидаемого.

Ранее в России разработали новый стандарт обучения для учащихся старших классов.