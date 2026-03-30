Ученые рассказали, как психологически подготовить школьника к ЕГЭ

ПНИПУ: подростки теряют уверенность даже при хорошей подготовке к ЕГЭ
Волнение перед экзаменами — естественная реакция, но в период подготовки к ЕГЭ оно нередко превращается в источник проблем. Ученые Пермского Политеха рассказали, как отличить нормальную тревогу от опасной, почему подростки теряют уверенность и как родителям поддержать ребенка, не усиливая стресс. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам доцента кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидата социологических наук Константин Антипьев, в последние годы тревога вокруг экзаменов стала социальной нормой. Спокойствие часто воспринимается как безответственность, а переживания — как признак серьезного отношения. В результате школьники начинают волноваться не только из-за экзамена, но и из-за ожиданий окружающих. Ситуацию усугубляют сравнения — рейтинги, обсуждения в чатах и разговоры о баллах.

Дополнительное давление создают распространенные мифы: «без репетитора не сдать», «ЕГЭ — лотерея», «не сдал — жизнь кончена». Как подчеркнули специалисты, такие установки усиливают тревогу и мешают объективно оценивать свои знания.

Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, когнитивно-поведенческий психолог Юлия Неверова объяснила, что само по себе волнение — не проблема.

«Оно показывает, что экзамен важен. Важно не избегать его, а использовать как сигнал к подготовке», — пояснила ученая.

Чтобы понять причину тревоги, специалисты советуют выполнить пробный вариант. Если после разбора ошибок становится легче — дело в неопределенности. Если уверенность не возвращается даже при правильных ответах — причина в гипертревоге. Если же ошибки сохраняются — стоит сосредоточиться на пробелах в знаниях.

Родителям важно правильно выстраивать коммуникацию. Фразы вроде «не переживай» или «это ерунда» могут восприниматься как обесценивание. Не менее вредны и запугивания: «не сдашь — ничего не получится». По словам экспертов, такие высказывания превращают подготовку в «борьбу за выживание». Еще одна распространенная ошибка — чрезмерный контроль. Постоянные вопросы и давление создают ощущение, что ребенка оценивают как «проект» (организация включена Минюстом в список иноагентов), а не как личность.

Специалисты рекомендуют помогать подросткам разбивать подготовку на небольшие задачи и регулярно проводить пробные экзамены, включая «стрессовые» — с таймером и условиями, приближенными к реальным. Это снижает страх неизвестности и возвращает чувство контроля.

С медицинской точки зрения важно следить за состоянием ребенка. Как отметил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов, при длительном стрессе могут появляться нарушения сна, головные боли и даже психосоматические реакции.

Если тревога мешает есть, спать и общаться, или появляются панические атаки и резкие изменения поведения, необходимо обратиться к специалисту. Самостоятельный прием успокоительных или стимуляторов без назначения врача может только ухудшить состояние.

Эксперты подчеркнули: подготовка к ЕГЭ — это не только учеба, но и работа с эмоциями. Поддержка близких, адекватный режим сна и отдыха и отказ от крайностей помогают пройти этот период без вреда для здоровья и с лучшим результатом.

