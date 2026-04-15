Суд избрал меру пресечения бывшему главе департамента здравоохранения Томской области

Суд арестовал бывшего начальника департамента здравоохранения Томской области Роберта Фидарова по обвинению в растрате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

»<...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июня», — сказали агентству.

По статье Фидарову грозит до 10 лет заключения.

Экс-чиновник занимал должность с октября 2022 по февраль 2026 года. Уволился Фидаров по собственному желанию.

9 апреля в Воронежской области был арестован обвиняемый во взяточничестве бывший первый замглавы одного из муниципальных районов. По данным правоохранителей, в апреле 2024 года обвиняемый получил от бизнесмена взятку в размере 160 тысяч рублей, пообещав взамен общее покровительство и содействие в получении муниципальных контрактов на стройконтроль.

В Следкоме уточнили, что арестованному до 6 июня экс-чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки или от 2 до 4 млн рублей.

Ранее главу горпоселения в Ленобласти задержали по делу о взятке.