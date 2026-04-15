Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Суд избрал меру пресечения бывшему главе департамента здравоохранения Томской области

Экс-начальника департамента здравоохранения Томской области арестовали
Telegram-канал «Роберт Фидаров»

Суд арестовал бывшего начальника департамента здравоохранения Томской области Роберта Фидарова по обвинению в растрате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

»<...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июня», — сказали агентству.

По статье Фидарову грозит до 10 лет заключения.

Экс-чиновник занимал должность с октября 2022 по февраль 2026 года. Уволился Фидаров по собственному желанию.

9 апреля в Воронежской области был арестован обвиняемый во взяточничестве бывший первый замглавы одного из муниципальных районов. По данным правоохранителей, в апреле 2024 года обвиняемый получил от бизнесмена взятку в размере 160 тысяч рублей, пообещав взамен общее покровительство и содействие в получении муниципальных контрактов на стройконтроль.

В Следкоме уточнили, что арестованному до 6 июня экс-чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки или от 2 до 4 млн рублей.

Ранее главу горпоселения в Ленобласти задержали по делу о взятке.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
