Мошенники украли более миллиарда рублей с соцвыплат для инвалидов

В Челябинской области за последние шесть лет мошенники обогатились на сумму свыше 1 млрд рублей за счет инвалидов. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан, пишет РИА Новости.

«В Челябинской области мошенники за 6 лет по поддельным чекам получили компенсации на сумму свыше 1 млрд рублей. По материалам прокурора возбуждено 19 уголовных дел», — сообщил он.

Известно, что сертификаты оформлялись на уже умерших людей.

Генпрокурор отметил, что сотрудники Соцфонда проявили халатность. Расследование уголовных дел взято под его личный контроль.

В конце марта сообщалось, что в Кузбассе вынесли приговор мошеннику, который за деньги лечил детей-инвалидов магнитами. Осужденный выкладывал в интернете объявления об оказании услуг нетрадиционной медицины — адаптивной физкультуры для детей-инвалидов. Он убеждал родителей купить курс лечения с использованием магнитов, заведомо зная, что вылечить детей это не поможет.

Ранее сообщалось, что мать и отчим годами держали сына с ДЦП в подвале и морили голодом.

 
