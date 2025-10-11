На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

17-летняя россиянка расправилась с новорожденным ребенком, опасаясь реакции родителей

В Барнауле несовершеннолетняя мать изрезала новорожденного ножом
true
true
true
close
Pixabay

В Барнауле несовершеннолетняя мать расправилась с собственным ребенком, чтобы ее родители не узнали о случившемся. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Тело младенца с колото-резаными ранами шеи и грудной клетки обнаружили в районе улицы Малахова вечером 10 октября. Личность матери потерпевшего быстро установили. Ею оказалась 17-летняя местная жительница, воспитывающаяся в благополучной семье. Девушку уже задержали и допросили.

Выяснилось, что она скрывала беременность от родителей и в итоге родила здорового мальчика, когда находилась дома одна. Подросток испугалась реакции близких и решила избавиться от сына. Она несколько раз ударила его ножом, а затем завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет задержанной меру пресечения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее в Ярославской области женщина выкинула ребенка из окна на десятиметровой высоте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами