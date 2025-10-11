17-летняя россиянка расправилась с новорожденным ребенком, опасаясь реакции родителей

В Барнауле несовершеннолетняя мать расправилась с собственным ребенком, чтобы ее родители не узнали о случившемся. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Тело младенца с колото-резаными ранами шеи и грудной клетки обнаружили в районе улицы Малахова вечером 10 октября. Личность матери потерпевшего быстро установили. Ею оказалась 17-летняя местная жительница, воспитывающаяся в благополучной семье. Девушку уже задержали и допросили.

Выяснилось, что она скрывала беременность от родителей и в итоге родила здорового мальчика, когда находилась дома одна. Подросток испугалась реакции близких и решила избавиться от сына. Она несколько раз ударила его ножом, а затем завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет задержанной меру пресечения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее в Ярославской области женщина выкинула ребенка из окна на десятиметровой высоте.