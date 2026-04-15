Россиянка лишилась более 9 млн рублей, сообщив номер СНИЛС

В Карелии женщина лишилась более 9 млн рублей, сообщив номер СНИЛС
В Карелии 57-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, доверившись аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Афера началась с того, что жительнице Суоярви позвонили с информацией о некой награде для близкого родственника — у потерпевшей под этим предлогом выведали номер СНИЛС. Спустя сутки лже-сотрудник госохраны запугал женщину якобы попыткой перевода ее денег за границу. Следом подключился псевдо-следователь с угрозами уголовного преследования.

Затем жертве велели установить специальную программу и отправиться в Петрозаводск открывать новый счет, все это она делала в секрете от знакомых и родственников. После возвращения домой она на следующий же день отправилась в Петербург, чтобы в указанном банке снять 8,8 млн рублей — преступники сообщили ей, что эти средства якобы фальшивые, и для «утилизации» наличность потребовали передать курьеру в городском парке по кодовому слову.

Уже измученная поездками женщина выполнила и это требование. После возвращения на родину аферисты потребовали у нее еще денег и она сняла со своего счета последние 400 тысяч рублей, которые перевела преступникам.

После этого злоумышленники не остановились и стали просить еще денег — потерпевшая попыталась одолжить средства у знакомых. Те, узнав историю, отправили ее в полицию. Общий урон составил 9,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

