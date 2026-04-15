Хибла Герзмава отметила важность поддержки молодых артистов со стороны ПФКИ

Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Поддержка Президентского фонда культурных инициатив стала возможностью для молодых артистов найти новые имена в музыке и помочь им сделать первые шаги на пути к большой сцене. Об этом заявила оперная певица, народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии РФ Хибла Герзмава.

Солистка Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко подчеркнула, что с первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров, прошедшего в январе 2023 в Москве, лауреаты получают не только дипломы и существенные денежные призы, но и, что самое важное, возможность широкой концертной деятельности и реальные карьерные перспективы.

«Не без гордости наблюдаю, как наш конкурс становится живым примером последовательной и очень искренней поддержки молодых артистов, где за победой следуют сцены, гастроли и встречи с публикой, превращающие успехи на конкурсе в красивый, наполненный профессиональный путь», — добавила Герзмава.

Ранее сообщалось, что Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании на семнадцатый грантовый конкурс. Заявки принимаются с 15 апреля по 30 июня включительно на сайте фонда.

Подать инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели. Авторы проектов в случае победы смогут начать реализацию с января 2027 года.

 
