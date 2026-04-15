Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на грантовый конкурс

Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании на семнадцатый грантовый конкурс. Заявки принимаются с 15 апреля по 30 июня включительно на сайте фонда, сообщили в пресс-службе организации.

Подать инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели. Авторы проектов в случае победы смогут начать реализацию с января 2027 года.

«Президентский фонд культурных инициатив объявляет 17-й грантовый конкурс. Мы приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Наша задача – поддержать инициативы, где за яркой творческой идеей стоят настоящие ценности: патриотизм, семья, служение Отечеству. Фонд поддерживает проекты, которые формируют смыслы и отвечают на запросы общества», — отметил гендиректор ПФКИ Роман Карманов.

Конкурс включает 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы». При этом в заявке участник должен указать соответствие проекта одной из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей.

Для помощи в подготовке заявок фонд представил в мессенджере MAX чат-бота для грантозаявителей. Уточняется, что ИИ-помощник уже показал эффективность в Telegram-канале «Культурная волна». Как отметили в ПФКИ, в прошлом году к нему обратились более 6 тыс. пользователей. Также было проведено свыше 15 тыс. диалогов, получено 60 тыс. ответов. Также доступны методические рекомендации, вебинары и подкасты. Заявители могут обратиться в один из 37 партнерских офисов ПФКИ в 34 регионах.

методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов.

 
