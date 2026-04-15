В Турции раскрыли число погибших при стрельбе в школе

Четыре человека погибли во время стрельбы в школе в городе на юго-востоке Турции

В результате стрельбы, которую устроил в школе в турецком Кахраманмараше 16-летний подросток, погибли четыре человека, не менее 20 пострадали. Об этом сообщил в ходе брифинга губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр, передает РИА Новости.

«Жертвами стрельбы стали учитель и трое учеников», — заявил он, добавив, что не менее 20 человек получили ранения.

По словам главы региона, напавший на школу был одним из учащихся. Унлюэр уточнил, что для нападения юноша принес с собой в школу пять единиц оружия, предположительно, принадлежащие его отцу — бывшему полицейскому.

В Турции 15 апреля во второй раз за два дня произошла стрельба в школе. Накануне юноша с ружьем совершил нападение на школу в городе Сиверек в Турции. В результате атаки пострадали как минимум 16 человек, среди них один сотрудник полиции и 10 учащихся. Злоумышленник после нападения свел счеты с жизнью, сообщили СМИ.

Ранее сообщалось, что образовательные учреждения в РФ с января подвергались нападениям 13 раз.