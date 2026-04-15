Родителей предупредили об опасности сказок из умных колонок для детей

Родителям не стоит приучать детей засыпать под сказки из умных колонок, поскольку такая подмена живого общения может лишить их навыка выстраивать отношения. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог, старший преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Анна Гусева.

По ее словам, такие помощники не смогут заменить голоса близких, их прикосновения и теплоты присутствия. При этом ребенку для развития нужны зрительный контакт, который формируется через взгляд, прикосновение, интонацию, а также понимание себя через реакции взрослого и его присутствие.

«ИИ не может дать ни одного из этих трех. Умная колонка не посмотрит ребенку в глаза. Она не обнимет его, когда ему страшно. Она не почувствует, когда ему нужна не сказка, а просто тишина и мамины руки. Да, она может избавить от одиночества и дать информацию», — подчеркнула Гусева.

Она отметила, что в результате дети, выросшие с колонками, не учатся эмоциональному контакту и привыкают к тому, что потребности удовлетворяются без отношений. Это сформирует потребительское отношение к людям в будущем.

Психолог «СМ-Клиника» для детей Екатерина Масленникова до этого рассказала «Газете.Ru», что чрезмерное увлечение гаджетами в раннем возрасте может замедлять развитие речи у детей, несмотря на очевидные преимущества цифровых технологий. Если дети слишком много времени проводят за экранами, это может снизить количество живого общения с родителями и сверстниками.

