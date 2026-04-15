Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Родителей предупредили об опасности сказок из умных колонок для детей

Shutterstock

Родителям не стоит приучать детей засыпать под сказки из умных колонок, поскольку такая подмена живого общения может лишить их навыка выстраивать отношения. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог, старший преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Анна Гусева.

По ее словам, такие помощники не смогут заменить голоса близких, их прикосновения и теплоты присутствия. При этом ребенку для развития нужны зрительный контакт, который формируется через взгляд, прикосновение, интонацию, а также понимание себя через реакции взрослого и его присутствие.

«ИИ не может дать ни одного из этих трех. Умная колонка не посмотрит ребенку в глаза. Она не обнимет его, когда ему страшно. Она не почувствует, когда ему нужна не сказка, а просто тишина и мамины руки. Да, она может избавить от одиночества и дать информацию», — подчеркнула Гусева.

Она отметила, что в результате дети, выросшие с колонками, не учатся эмоциональному контакту и привыкают к тому, что потребности удовлетворяются без отношений. Это сформирует потребительское отношение к людям в будущем.

Психолог «СМ-Клиника» для детей Екатерина Масленникова до этого рассказала «Газете.Ru», что чрезмерное увлечение гаджетами в раннем возрасте может замедлять развитие речи у детей, несмотря на очевидные преимущества цифровых технологий. Если дети слишком много времени проводят за экранами, это может снизить количество живого общения с родителями и сверстниками.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!