Общество

Коммерсанты пытались вывезти из России боеприпасы на миллиард рублей

МВД: в 2025 году коммерсанты пытались вывезти из РФ боеприпасы на 1 млрд рублей
Александр Кряжев/РИА Новости

В июне 2025 года МВД РФ совместно с ФСБ России пресекли деятельность коммерческой фирмы, которая пыталась вывезти за границу боеприпасы на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев во время расширенного заседания коллегии его ведомства, сообщает ТАСС.

По версии следствия, злоумышленники от имени подконтрольных зарубежных компаний заключили контракты с одним из оборонных предприятий РФ. Согласно условиям договоров, российские патроны к нарезному оружию должны были поставляться в третьи страны, рассказали в МВД.

Там отметили, что на самом деле фигуранты собирались морским путем вывезти часть груза в государство, в которое, как говорится в резолюции Совета безопасности ООН, «запрещена поставка всех типов вооружений». Для этого они предоставили недостоверную информацию об адресате доставки. Оперативники ГУЭБиПК МВД и ФСБ сорвали криминальный план незаконной продажи 75 млн единиц боеприпасов.

Кроме того, в МВД сообщили, что по той же схеме в 2020 году была осуществлена контрабандная поставка 9 млн патронов на сумму более 243 млн рублей.

Против коммерсантов возбудили уголовные дела по статье 226.1 УК РФ. Суд заключил их под стражу. Проводятся мероприятия по установлению всех фактов и соучастников противоправной деятельности.

До этого в Кургане сотрудники ФСБ пресекли контрабанду дизельных двигателей через границу, которую организовал житель Подмосковья. Данная продукция могла быть использована для создания военной техники.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду военной экипировки в США.

 
