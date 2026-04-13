Врач объяснил, как самостоятельно определить причину головной боли

От регулярной головной боли страдает каждый второй человек в мире, причем в зависимости от локализации различаются и причины болевого синдрома. Так, болеть могут лицо, висок, затылок и так далее, объяснил 360.ru доктор медицинских наук, член Совета по правам человека при президенте России Ян Власов

По его словам, головная боль считается самой сильной и может быть как локальной, так и общей – например, распирающая боль вследствие внутричерепного давления из-за опухоли.

«Альгологи указывают несколько десятков разновидностей головных болей,» — добавил Власов. «Соответственно, и вариантов лечения от, грубо говоря, шиацу до специальных лекарственных препаратов до опиоидов. Боль терпеть не надо, ее надо купировать».

Локализация боли часто указывает на ее причину. Так, если это лицевая боль, то она чаще всего связана с ганглионитом, который приводит к воспалению симпатического нервного узла, пояснил врач. Кроме того, боль в лице может указывать на синдром Фрея, проявляющийся в виде невропатии ушно-височного нерва, а также при невралгии тройничного нерва.

Боль в области лба говорит о воспалении пазух и указывает на синусит, поэтому обратиться следует к ЛОР-врачу и к челюстно-лицевому хирургу, отметил специалист. Боль в висках он связал с перепадами давления, отметив, что чаще всего она наблюдается у гипотоников, склонных к боли в шее, спине, а также у пациентов, страдающих мигренью.

Боль в затылке возникает из-за нарушения трофики затылочных нервов, может быть признаком мигрени, шейного остеохондроза. Власов посоветовал при таких симптомах регулярно заниматься зарядкой и разрабатывать плечевую область. В спорте таким людям, по его мнению, стоит отдать предпочтение плаванию.

Если болит только половина головы – это признак мигрени, если вся голова целиком – это может указывать на невротические причины. Власов призвал в любом случае не терпеть боль, а обращаться к врачу для выявления и лечения первопричины.

До этого медики британской благотворительной организации The Brain Tumour Charity предупредили, что головная боль, связанная с опухолью мозга, обычно не проходит после приема обезболивающих и может усиливаться по утрам или при наклонах головы. По их словам, такие головные боли часто сопровождаются симптомами, связанными с повышением внутричерепного давления. Среди них — необъяснимые приступы тошноты и рвоты, а также головокружение.

