Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Общество

Врач объяснил, как самостоятельно определить причину головной боли

Tunatura/Shutterstock

От регулярной головной боли страдает каждый второй человек в мире, причем в зависимости от локализации различаются и причины болевого синдрома. Так, болеть могут лицо, висок, затылок и так далее, объяснил 360.ru доктор медицинских наук, член Совета по правам человека при президенте России Ян Власов

По его словам, головная боль считается самой сильной и может быть как локальной, так и общей – например, распирающая боль вследствие внутричерепного давления из-за опухоли.

«Альгологи указывают несколько десятков разновидностей головных болей,» — добавил Власов. «Соответственно, и вариантов лечения от, грубо говоря, шиацу до специальных лекарственных препаратов до опиоидов. Боль терпеть не надо, ее надо купировать».

Локализация боли часто указывает на ее причину. Так, если это лицевая боль, то она чаще всего связана с ганглионитом, который приводит к воспалению симпатического нервного узла, пояснил врач. Кроме того, боль в лице может указывать на синдром Фрея, проявляющийся в виде невропатии ушно-височного нерва, а также при невралгии тройничного нерва.

Боль в области лба говорит о воспалении пазух и указывает на синусит, поэтому обратиться следует к ЛОР-врачу и к челюстно-лицевому хирургу, отметил специалист. Боль в висках он связал с перепадами давления, отметив, что чаще всего она наблюдается у гипотоников, склонных к боли в шее, спине, а также у пациентов, страдающих мигренью.

Боль в затылке возникает из-за нарушения трофики затылочных нервов, может быть признаком мигрени, шейного остеохондроза. Власов посоветовал при таких симптомах регулярно заниматься зарядкой и разрабатывать плечевую область. В спорте таким людям, по его мнению, стоит отдать предпочтение плаванию.

Если болит только половина головы – это признак мигрени, если вся голова целиком – это может указывать на невротические причины. Власов призвал в любом случае не терпеть боль, а обращаться к врачу для выявления и лечения первопричины.

До этого медики британской благотворительной организации The Brain Tumour Charity предупредили, что головная боль, связанная с опухолью мозга, обычно не проходит после приема обезболивающих и может усиливаться по утрам или при наклонах головы. По их словам, такие головные боли часто сопровождаются симптомами, связанными с повышением внутричерепного давления. Среди них — необъяснимые приступы тошноты и рвоты, а также головокружение.

Ранее врач назвал признаки опасной для жизни головной боли.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!