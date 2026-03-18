Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Названы особенности головных болей, связанных с опухолью мозга

Daily Mirror: при опухоли мозга головные боли усиливаются по утрам
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Головная боль, связанная с опухолью мозга, обычно не проходит после приема обезболивающих и может усиливаться по утрам или при наклонах головы. Об этом предупреждают медики британской благотворительной организации The Brain Tumour Charity. Их комментарий приводит издание Daily Mirror.

По словам экспертов, головные боли при опухоли мозга часто сопровождаются симптомами, связанными с повышением внутричерепного давления. Среди них — необъяснимые приступы тошноты и рвоты, а также головокружение.

«Опухоли мозга могут также влиять на работу нервной системы. В результате у человека могут появляться слабость, онемение или покалывание на одной стороне тела. Иногда возникают проблемы с равновесием и координацией движений, а также нарушения речи или зрения», — отметили эксперты.

Врачи отмечают, что особое внимание стоит обратить на изменения зрения. Тревожными сигналами могут быть потемнение в глазах, двоение предметов или выпадение части поля зрения. В таких случаях специалисты рекомендуют как можно быстрее обратиться к врачу.

Опухоли головного мозга могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. К наиболее распространенным относятся глиомы, менингиомы и опухоли гипофиза. В зависимости от типа и расположения они могут по-разному влиять на работу мозга и вызывать различные неврологические симптомы.

Эксперты подчеркивают, что подобные признаки не всегда означают наличие опухоли, однако их сочетание и нарастающий характер требуют медицинской проверки. Ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения.

Ранее врач рассказал, как оказать первую помощь при инсульте до приезда скорой.

 
Теперь вы знаете
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!