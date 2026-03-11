Размер шрифта
Житель Дагестана пустил переночевать незнакомца и получил ножевое ранение в пах

В Дагестане мужчина приютил незнакомца и поплатился
Shutterstock

В Дагестане мужчина пустил переночевать незнакомца, который не смог завести машину, а ночью получил от него ножевое ранение в пах. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Кавказ».

Житель Карабудахкентского района встретил на дороге водителя, который безуспешно пытался завести машину, он пригласил мужчину в гости и предложил переночевать. Ночью хозяин проснулся от шороха и увидел, что гость роется в шкафу. Новый знакомый напал на дагестанца с ножом и ударил его в пах, после чего сбежал.

Позже он сам явился с повинной. В суде нападавший заявил, что хозяин его «не так понял», а он просто искал одежду, чтобы согреться. Суд приговорил фигуранта к одному году лишения свободы условно.

До этого в Мурманске пенсионерка приютила бездомного и осталась без сбережений. Мужчина объяснил, что воспользовался моментом и украл наличные, которые пенсионерка хранила в паспорте. Деньги он успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее пьяный волгоградец похитил мужчину, угнал его авто и пытался сбежать от полиции.

 
