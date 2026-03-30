Врач предупредила об опасности употребления травяных чаев

Травяные чаи могут навредить здоровью, особенно если не соблюдать правила их хранения. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

Эксперт объяснила, что многие люди считают травяные чаи, в которых содержатся листья, цветы, семени и плоды различных растений, безопасной альтернативой классическому чаю.

«В этих сборах можно найти флавоноиды, органические кислоты, полисахариды, эфирные масла и кучу прочих веществ. На бумаге звучит почти как химическая фабрика под видом «здоровья из природы». Но если задуматься: какой именно у такого напитка состав? Обычно никто толком не скажет. Иногда сам производитель не сильно в курсе всех нюансов», — отметила она.

Гастроэнтеролог придерживается мнения, что особую опасность представляет недостаточное количество исследований о безопасности многих травяных чаев, эффективность которых проверена только на некоторых группах людей.

При этом из-за выращивания в неправильных условиях в травах могут содержаться пестициды или тяжелые металлы. Некоторые люди могут столкнуться с проблемами со здоровьем желудка и с токсическим гепатитом из-за травяных чаев, в составе которых есть вредные вещества. Врач отметила, что особенно важно отказаться от употребления такого напитка пациентам с аллергией, беременным и кормящим женщинам, поскольку реакции на этот напиток могут оказаться непредсказуемыми.

Специалист посоветовала самостоятельно заваривать натуральные чаи, чтобы быть уверенным в их происхождении, а также внимательно проверять состав при покупке аптечных напитков.

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова до этого говорила, что чай следует пить не позднее, чем за четыре часа до отхода ко сну. По ее словам, у чувствительных людей этот напиток может ухудшать глубину ночного отдыха.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать качественный кофе.