Врач рассказала, чем опасен грейпфрутовый сок

Грейпфрутовый сок часто ассоциируется с пользой для здоровья: он богат витаминами, антиоксидантами и считается отличным помощником в поддержании иммунитета. Однако он может негативно повлиять на состояние зубной эмали и печени, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, член Национального общества диетологов, доктор медицинских наук Елена Хохлова.

«Грейпфрут, как и другие цитрусовые, содержит большое количество органических кислот. Именно они придают соку характерную свежесть, но одновременно делают его агрессивным для зубной эмали. Исследования показывают, что грейпфрутовый и лимонный соки оказывают наибольшее разрушительное воздействие на эмаль по сравнению с другими фруктовыми напитками», — объяснила врач.

Эти негативные воздействия можно полностью убрать, если полоскать рот водой после употребления сока или смешать грейпфрутовый сок с более нейтральным — например, с банановым — или водой.

«Вторая группа опасений связана с влиянием грейпфрутового сока на печень. Однако в большинстве случаев, наоборот, этот сок снижает токсическую нагрузку и защищает печень от фиброза. Печень страдает только в том случае, если сок пить вместе с лекарствами. В грейпфруте содержатся фуранокумарины — вещества, которые блокируют работу фермента CYP3A4 (основного фермента, ответственного за детоксикацию в печени и кишечнике). Он отвечает за переработку многих медикаментов. Из-за этого действие лекарства может изменяться, а также возрасти токсическая нагрузка на печень, что негативно сказывается на ее состоянии», — заметила доктор.

Особенно опасно сочетание грейпфрутового сока с препаратами для снижения холестерина (статинами), некоторыми антидепрессантами, антибиотиками и оральными контрацептивами.

«Кроме того, надо помнить об общем правиле для фруктовых соков: надо быть очень осторожными людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, здоровым людям тоже не стоит пить их натощак. Это может при регулярном употреблении вызвать раздражение слизистой желудка и повысить кислотность», — заключила врач.

Ранее ученый рассказала, как проверить воду на чистоту при помощи чая.