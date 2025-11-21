На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянку обвинили в попытке перевезти почти десять тонн кокаина из Венесуэлы

Жительницу Белгородской области осудили за вывоз 8,7 тонны кокаина из Венесуэлы
Генеральная прокуратура России

Суд рассмотрит дело жительницы Белгородской области Оксаны Зубаревой, которая пыталась организовать перевозку 8,7 тонны кокаина на морском судне из Венесуэлы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2018 года 51-летняя россиянка вместе с подданным Испании, в отношении которого ведется отдельное уголовное дело, в составе международной ОПГ, наняли в России экипаж грузового корабля ESER для того, чтобы судно прошло из Панамы в Марокко под флагом первой.

Сама Зубарева координировала действия группировки с территории РФ. Сообщается, что возле острова Ла-Тортуга в Венесуэле неизвестные погрузили на борт корабля 8,7 тонны кокаина, после чего судно отправилось к месту назначения.

В конце января 2019 года судно было задержано в порту города Праи в Кабо-Верде, куда им пришлось зайти в связи с кончиной члена экипажа. Спустя год в этой стране команду во главе с капитаном осудили за незаконный оборот наркотиков.

Белгородский районный суд рассмотрит дело россиянки, которое проходил по части 3 статьи 30 части и 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Испании ликвидировали наркокартель, ввозивший кокаин через мадридский аэропорт.

