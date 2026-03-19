Мать, тушившая сигареты о лицо дочери, отделалась условным сроком

В Брянской области суд приговорил 36-летнюю жительницу поселка Клетня к условному сроку за истязание несовершеннолетней дочери, женщина била ребенка и тушила о его лицо сигареты. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Брянской области.

По данным суда, в течение недели мать пьяная мать систематически избивала дочь. Женщина таскала девочку за волосы, била коленом по лицу и тушила о лицо ребенка сигареты. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении матери было возбуждено уголовное дело.

Подсудимая полностью признала вину. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ей условное наказание с испытательным сроком два года.

До этого в Петербурге тетя морила голодом и обливала кипятком шестилетнего племянника. Она била племянника ремнем, врачи диагностировали у пострадавшего ушибы легкого и мозга, разрыв селезенки. В один из дней, разозлившись на ребенка, тетя затащила его в ванную и пять минут обливала кипятком, из-за чего тот получил ожоги первой и второй степени. Суд назначил ей пять лет колонии общего режима.

Ранее в Ярославской области опекун истязала двух девочек.

 
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
