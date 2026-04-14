Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Google подтвердили политическую ангажированность YouTube в отношении России

Топ-менеджер Google признал политическую ангажированность работы YouTube в РФ
Кадр из видео/Пранкеры Вован и Лексус/VK

Деятельность видеохостинга YouTube в России сохраняется в том числе для того, чтобы «оказывать помощь» тем, кто выступает против президента РФ Владимира Путина. Об этом топ-менеджер компании Google, управляющий директор Jigsaw Скотт Карпентер заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

Соответствующая видеозапись опубликована пранкерами во вторник.

В беседе Карпентер отметил, что компания осознанно продолжает работу сервиса в России, несмотря на действующие ограничения. По его словам, Google «поддерживает YouTube в России в максимально возможной степени», чтобы выступающие против действующей власти россияне могли воздействовать на население страны при помощи «нужного контента».

В ходе разговора Карпентер также рассказал о механизмах продвижения проукраинского контента на российскую аудиторию через рекламные инструменты YouTube. По его словам, компания использует собственные ресурсы для финансирования таких кампаний.

Кроме того, топ-менеджер предложил пранкерам, представившимся украинским чиновникам, направить ему списки российских исполнителей, чьи каналы следовало бы ограничить. Он пояснил, что для этого не требуется юридическое оформление — достаточно указать, что ресурсы «должны быть заблокированы в соответствии с директивами».

Карпентер отдельно подчеркнул, что YouTube игнорирует запросы российских ведомств об удалении контента, ссылаясь на санкционный режим.

Он также напомнил, что политика блокировки российских каналов была введена под давлением администрации Дональда Трампа и поводов для ее пересмотра он не видит.

 
Теперь вы знаете
Устали от работы и остались совсем без сил? Что с этим делать, отвечает психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
