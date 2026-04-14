В Google подтвердили политическую ангажированность YouTube в отношении России

Деятельность видеохостинга YouTube в России сохраняется в том числе для того, чтобы «оказывать помощь» тем, кто выступает против президента РФ Владимира Путина. Об этом топ-менеджер компании Google, управляющий директор Jigsaw Скотт Карпентер заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

Соответствующая видеозапись опубликована пранкерами во вторник.

В беседе Карпентер отметил, что компания осознанно продолжает работу сервиса в России, несмотря на действующие ограничения. По его словам, Google «поддерживает YouTube в России в максимально возможной степени», чтобы выступающие против действующей власти россияне могли воздействовать на население страны при помощи «нужного контента».

В ходе разговора Карпентер также рассказал о механизмах продвижения проукраинского контента на российскую аудиторию через рекламные инструменты YouTube. По его словам, компания использует собственные ресурсы для финансирования таких кампаний.

Кроме того, топ-менеджер предложил пранкерам, представившимся украинским чиновникам, направить ему списки российских исполнителей, чьи каналы следовало бы ограничить. Он пояснил, что для этого не требуется юридическое оформление — достаточно указать, что ресурсы «должны быть заблокированы в соответствии с директивами».

Карпентер отдельно подчеркнул, что YouTube игнорирует запросы российских ведомств об удалении контента, ссылаясь на санкционный режим.

Он также напомнил, что политика блокировки российских каналов была введена под давлением администрации Дональда Трампа и поводов для ее пересмотра он не видит.